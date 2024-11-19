حملات يومية لإزالة المخالفات والإشغالات بدمياط الجديدة

تواصل إدارة التنمية بجهاز مدينة دمياط الجديدة، الحملات اليومية تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على التنمية واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وذلك حرصًا على الواجهة الحضارية وتأكيدا من الجهاز على استمرار التعامل بكل حسم في مجابهة العشوائية بكل صورها والقضاء على المخالفات.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والعشوائيات بالمدينة

القضاء على الأسواق العشوائية ورفع جميع الإشغالات بالحي الرابع بالمدينة

وأسفرت حملة اليوم بالحي الرابع بالقضاء على الأسواق العشوائية ورفع جميع الإشغالات بمركز الحى وفتح الممرات للمشاة والقضاء على الباعة الجائلين والتروسيكلات بجميع أحياء المدينة.

ويؤكد الجهاز استمرار الحملات اليومية صباحا ومساء لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى.

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