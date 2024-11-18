وكيل أوقاف الغربية يتابع اختبارات التصفيات الأولية للأئمة والواعظات

تابع الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية الاختبارات الأولية للأئمة والواعظات المتقدمين لمرافقة بعثة الحج لعام (1446 هـ / 2025 م)، بتوجيهات من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عبد رب النبى المزين، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالمنصورة، والشيخ عطا البسيونى، مدير إدارة الإدارات بالغربية.



وأكد نوح أن هذه الاختبارات تهدف إلى التأكد من كفاءة المشاركين من خلال تقييم حفظهم للقرآن الكريم، ومعرفتهم بأحكام الفقه المتعلقة بالحج، وإجادتهم للغة العربية، بالإضافة إلى اختبارات أخرى تضمن تأهيلهم للقيام بمهمة مرافقة الحجاج على أكمل وجه.



أوقاف الغربية تشارك في احتفالات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

شارك الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الاثنين في احتفالات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمناسبة مرور سبعة عشر عاما على تأسيسها.

جاء ذلك بمقر كلية الشريعة والقانون بطنطا، وبحضور الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور حمدي سعد عميد كلية الشريعة بطنطا، والشيخ محمد أبو سعيد، مدير التعليم الثانوي بمنطقة طنطا الأزهرية نائبا عن الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بطنطا، ولفيف من أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وخلال كلمته وجه الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية الشكر والتقدير إلى العالم الجليل الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالغربية على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحفل الكريم بمناسبة مرور 17 عاما على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، التي تعمل على توثيق العلاقات والتواصل بين الأزهر الشريف وأبنائه في كل ربوع العالم، وإحياء الدور العالمي للأزهر ومنهجه الوسطي، والحفاظ على هوية الأمة وتراثها، والدفـاع عن قيم الإسلام، والوقوف في وجه حملات التشكيك والتشويه المغرضة التي يتعرض لها.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف قمة شامخة وراية خفاقة في سماء العالم كله، ذلك أن الأزهر هو صمام الأمان للفكر الإنساني المستنير وظل الأزهر الشريف عبر العصور قلعة الإسلام وأهم مؤسسة إسلامية في مصر والعالم الإسلامي لما له من دور عظيم في الدعوة الإسلامية.

كما أكد أن الأزهر الشريف هو كعبة العلم والوسطية والأخلاق، قدم الإسلام بوسطيته السمحة التي تظهر بجلاء ووضوح أنه دين الحق والخير، دين العطاء والإخاء، دين الأمن والأمان، دين السلم والسلام.

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