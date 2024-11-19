انطلاق فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالكاشف الجديد في دمياط (صور)

انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، بحضور الدكتور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ورشة عمل في الرسم وندوات عن إدارة الأزمات.. بناء الشخصية وأثر التدخين

شاركت مديرية التربية والتعليم في الفعاليات، التي قام خلالها طلاب المدارس بعمل فقرات استعراضية وإلقاء شعر وغناء، وورشة عمل في الرسم، وندوة عن إدارة الأزمات، وندوة بناء شخصية المتعلم، وندوة عن أثر التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع، وندوة اكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات.

وأطلقت مديرية الطب البيطري قافلة تم خلالها تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لـ ٥٤٥٠ طائرا بالمجان، بالإضافة لندوة إرشادية ضمن مبادرة “يللا نوعيها”، والتي تستهدف رفع الوعي لدى المرأة لزيادة تمكينها اقتصاديا بشأن التربية الآمنة، علاوة على لقاءات إرشادية متنوعة عن أنفلونزا الطيور والخدمات التي تقدمها مديرية الطب البيطري.

فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، فيتو

ونفذت هيئة تعليم الكبار ندوة عن أهمية التعليم المستمر لأنه سبيل للتنمية والتقدم، والتوعية بمخاطر الأمية علي الفرد والمجتمع وعمل امتحان فوري لمن يجيد القراءة والكتابة.

وأطلقت مديرية العمل ندوة عن مفهوم السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل وندوة لإدارة الرعاية عن خدمات المديرية وحقوق العامل.

وأطلقت إدارة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ندوة عن التربية الإيجابية وندوة عن “معاق في بيتك”.

مديرية التضامن توزع مواد غذائية ومساعدات مادية من الجمعيات الأهلية

وشاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفاعليات في الفاعليات بتوزيع مواد غذائية ومساعدات مادية من الجمعيات الأهلية وإطلاق ندوتين عن المشروطية الصحية وعن القضاء على الأمية.

ونظمت الادارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية ندوة دروس دينية ووعظ وإفتاء وندوة عن الخدمات التي تقدمها منطقة دمياط الأزهرية وجدوى مبادرة بداية.

الإدارة الصحية أطلقت فريقا متحركا لتقديم مبادارات الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية

وأطلقت الإدارة الصحية فريقا متحركا لتقديم المبادارات بالكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والضغط والسكر والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، علاوة على تنفيذ ندوة عن ١٠٠٠ يوم ذهبية والاعتناء بالطفولة والأمومة.

وأطلقت إدارة “مشروعك” بالوحدة المحلية، ندوة عن مشروعك وكيفيه منح القروض، وعقدت مديرية الأوقاف ندوة تحت عنوان "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، وندوة أخرى "أنت عند الله غال"، وأيضًا ندوة “بناء الانسان”.

وشاركت وحدة السكان بالوحدة بمبادرة عن “فكَّر قبل ما تكتر” للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، وأطلقت هيئة الإسعاف ندوة للتعريف بأسس الإسعافات الأولية، وقامت القوات المسلحة بتوزيع ٧٥ كرتونة تكافل وكرامة.

ونفذت الإدارة العامة للموارد المائية والري بدمياط ندوة عن تلوث النيل وأثره على البيئة والإنسان، وأطلقت مديرية الزراعة عمل ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية.

هذا إلى جانب تواجد المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة لتقديم الخدمات الثقافية والأنشطة للطلاب والأطفال، علاوة على تواجد سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وسيارة التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

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