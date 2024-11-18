محافظ دمياط يناقش جهود مبادرة "بداية" خلال اجتماع المجلس التنفيذى (صور)

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الاثنين، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستهل " المحافظ " جلسة المجلس بالاشارة إلى أبرز الجهود التى تم تحقيقها منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان " منذ انطلاقها في سبتمبر الماضى، حيث قدمت المبادرة خدماتها للمواطنين بكافة المناطق بالمحافظة، وتم تنفيذ ٢٥٢٤ ندوة توعوية وتثقيفية، وتنفيذ ٥٥ تدريب، وتقديم قروض لعدد ٥٩ مواطن، وعقد ٢٠٠ قافلة طبية، وأيضًا تقديم ٩٩ تدريبا على الحرف اليدوية، وإقامة ٥٣٧٣ معرض علاوة على توزيع ٤٥٨٥ كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير ١٠٢٨ فرصة عمل، وعدد ٨ فرص عمل لذوى الهمم.

وأيضًا عقد ٦٠ اختبار لمحو الأمية، و١٠ اختبارات لذوى الهمم، واكتشاف ١٥٤ موهبة، كما كشف " المحافظ " عن الإعلان قريبًا عن مدينة عزبة البرج خالية من الأمية، حيث وجه "محافظ دمياط" الشكر إلى القائمين على المبادرة بإشراف نائب محافظ دمياط ومتابعة السكرتير العام المساعد.

محافظ دمياط يوجه بسرعة إعداد دراسة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لاقامة سوق أسبوعى للخضروات بكل مركز ومدينة للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين

ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " ببدء إعداد دراسة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لاقامة سوق أسبوعى للخضروات بكل مركز ومدينة،وذلك ليصبح نقطة ربط مبتشرة من المزارعين إلى المستهلك، بدون وسيط، بما يحقق بيع السلع بأسعار مناسبة والتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك وفقًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

المحافظ يوجه أيضًا بالاستعداد التام لموسم الشتاء وهطول الأمطار

وعلى صعيد آخر، وجه " المحافظ " بالاستعداد التام لموسم الشتاء وهطول الأمطار، والتأكد من جاهزية بالوعات الصرف ومعدات كسح مياه الأمطار، لمنع تواجد اى تراكمات للمياه بالشوارع.

الدكتور أيمن الشهابى يُهنئ المكتب الفنى للمحافظ لفوز دمياط على المركز الثانى بنماذج الفراغات العامة المفتوحة الناجحة بمصر

وعلى خلفية فوز محافظة دمياط بالمركز الثانى بنماذج الفراغات العامة المفتوحة الناجحة بمصر ببرنامج الأثر المحلى للمنتدى الحضرى العالمى الذى استضافته مصر خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجارى عن مشروعين حديقة بنت الشاطىء والمدينة الصديقة للنساء، هنأ "الدكتور أيمن الشهابى "فريق المكتب الفنى للمحافظ على الفوز ووجه الشكر إلى طارق أبو سمرة والأستاذة خلود جمال عضوا المكتب الفنى لجهودهما المبذولة بهذا الملف.

جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط



وخلال استعراض معدل انجاز الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وجه " الدكتور أيمن الشهابى "الشكر إلى القائمين على منظومة العمل لفحص الشكاوى بالمحافظة وفريق إدارة خدمة المواطنين برئاسة منى عبد الهادى على الجهود المبذولة بهذا الملف وتحقيق دمياط لأعلى المعدلات بالمنظومة.

هذا وقد ناقش المجلس برئاسة المحافظ، الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء وترخيص مركبات التوكتوك وترقيمها وتحديد التعريفة الخاصة بها، وكذلك موقف منظومة الإعلانات حيث وجه " محافظ دمياط" بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين المحافظة والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق لتوفيق أوضاع الإعلانات المخالفة واستيداء حق الدولة.

جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط

محافظ دمياط يتابع إجراءات وضع حواجز خرسانية بالنقاط الواقعة داخل المحافظة لمنع مرور سيارات النقل الثقيل بطريق الحزام الآمن على بحيرة المنزلة لمنع حدوث أى حوادث

وفى سياق آخر، أعلن " المحافظ " عن التنسيق مع محافظ الدقهلية عقب حادث أتوبيس المطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك ببدء إجراءات وضع حواجز خرسانية وعلامات إرشادية بالنقاط الواقعة داخل محافظة دمياط، وذلك لمنع مرور سيارات النقل الثقيل بطريق الحزام الآمن على بحيرة المنزلة، لمنع حدوث أى حوادث، مؤكدًا على التنسيق بين فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لتنفيذ تلك الإجراءات على وجه السرعة.

وأعلن" الدكتور أيمن الشهابى " عن تفعيل المجلس الإقليمى للصحة بدمياط لتوحيد الجهود بين كافة الجهات العاملة بهذا القطاع، ووضع الاستراتيجيات والأهداف الرامية نحو تطوير هذه المنظومة بالمحافظة.

كما شهد " المجلس " الموافقة على عدد من المذكرات والتقارير، حيث تمت الموافقة على قرار اللجنة العليا لإدارة وتشغيل مواقف سيارات الاجرة بشأن حصر مركبات التوكتوك وترقيمها بالتنسيق مع إدارة المرور وتحديد التعريفة الخاصة بها بقيمة ٦ جنيهات، وإعادة استغلال قطعة أرض تم صدور قرار تخصيصها بمركز كفر البطيخ.

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