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أخبار مصر

بعد قليل، انطلاق فعاليات اليوم الختامي لقمة مجموعة العشرين بمشاركة السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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 تنطلق بعد قليل فعاليات اليوم الختامي لقمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

السيسي يشارك في ختام فعاليات قمة مجموعة العشرين 

ويواصل  الرئيس عبد الفتاح السيسى مشاركته اليوم فى قمة مجموعة العشرين التى انطلقت أمس وتستمر يومين فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني للقمة جلسة تركز على التنمية المستدامة وتحول الطاقة.

وشمل اليوم الأول أمس جلستين تم خلالهما مناقشة مكافحة الجوع والفقر خاصة مع وجود نحو 733 مليون شخص يعانون الجوع في جميع أنحاء العالم بينما يعيش وفقا لبيانات البنك الدولي 20 مليون شخص نصفهم من الأطفال في فقر مدقع كما ركزت الجلسة الثانية على إصلاح الحوكمة الدولية.

السيسي يلقي كلمة في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين

وألقي الرئيس   السيسي كلمة مصر في الجلسة الأولي في قمة مجموعة العشرين، التي تناولت الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.

كما القى الرئيس الضوء على الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة في ظل ما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

السيسي يجرى لقاءات جانبية مع عدد من قادة وزعماء العالم

وأجرى الرئيس السيسي لقاءات جانبية مع عدد من قادة وزعماء العالم من بينهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر"، ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون ديرلاين"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ومدير عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قمة مجموعة العشري

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