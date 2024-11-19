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ضبط ربة منزل بتهمة قتل شقيق زوجها بالقليوبية

مصرع شخص علي يد زوجة
مصرع شخص علي يد زوجة شقيقه بالقليوبية، فيتو

أقدمت ربة منزل فى شبرا الخيمة على قتل شقيق زوجها بمساعدة أشقائها، حيث قاموا بطعنه بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه عندما تدخل لفض مشاجرة بين المتهمين وشقيقه زوج المتهمة الأولى إثر خلافات بينهم وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت أجهزة الأمن فى القليوبية بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين ان مشاجرة نشبت بين زوج وزوجته فاستعانت الثانية بأشقائها الذين حضروا إلى المنزل لأخذ شقيقتهم فقاموا بالتعدى على الزوج بالضرب وعندما حضر المجني عليه شقيق الزوج للدفاع عنه انهالوا عليه طعنا بالمطاوى والاسلحة البيضاء حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه.


توصلت التحريات إلى أن شقيق المجنى عليه بينه وبين زوجته خلافات مالية فقام بطردها من عش الزوجيه إلى منزل أسرتها وبعد فترة حضرت ومعها أشقاؤها للاستيلاء على محتويات الشقة فوجدت زوجها ونشبت بينهم مشاجرة وتصادف قدوم شقيق الزوج الذى تدخل لفض الشجار والدفاع عن الزوج فقاموا بطعنه عدة طعنات ادت الى وفاته.
وألقى القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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