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مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية يناقش أخلاقيات البحث العلمي

الإسكندرية
الإسكندرية

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية،  اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ضوابط تشكيل اللجان العليا واللجان الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الإسكندرية.

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كما تم  مناقشة 37 حالة من حالات المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات ومعاهد الجامعة، وكذلك بعض حالات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تم استعراض الموضوع الخاص بمدد إعارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأليات الحصول عليها من خلال اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للجامعات، كذلك تم مناقشة عدد من الإتفاقيات مع الجامعات العالمية منها إتفاقية التحالف الدولي لجامعات البحر المتوسط النطقة بالفرنسية، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة ليتوال كوت دي أوبال بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية –كلية الهندسة وجامعة هامبورج للتكنولوجيا بألمانيا لتقديم درجة مشتركة Dual Degree في مجالات التكنولوجيا البحرية والطاقة بصفة عامة والطاقة المتجددة والميكانيكا الإليكترونية والتحكم الألي بصفة خاصة.

وتم مناقشة ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وجامعة منغوليا الداخلية الزراعية لمدة عامين، واتفاقية الشراكة الثنائية بين جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا وجامعة الإسكندرية بغرض التعاون في مجالات البحوث والإبتكارات، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومنصة You Scribe لتعزيز قدرات الجامعة في تقديم مصادر رقمية متكاملة ودعم التجربة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ووافق المجلس علي تعديل مسمي درجتي الماجستير والدكتوراه الممنوحة من كلية الطب جامعة الإسكندرية من مسمي الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل إلى مسمي الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، وكذلك تغيير مسمي درجتي الماجستير والدكتوراه السمعيات إلى ماجستير ودكتوراه طب السمع والإتزان، كما تم الموافقة علي إنشاء درجة الدبلومة المهنية في التجميل والليزر، وإنشاء برنامج الماجستير المهني في الفيزياء التطبيقية في الطاقة المتجددة بنظام الساعات المعتمدة.

كما تم القاء عرض تقديمي عن وضع دوريات ومجلات جامعة الإسكندرية وإدراج العديد منها في DOAJ ومدي إدراج بعض من هذه الدوريات مستقبلا في قائمة Scopus.

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الاسكندرية البحر المتوسط بفرنسا جامعه الإسكندرية

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