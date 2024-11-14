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ثقافة وفنون

نور النبوي: لا أشعر بالرضا دائما عن خطواتي وتعلمت هذا من والدي

نور النبوي، فيتو
نور النبوي، فيتو

قال الفنان الشاب  نور النبوي إن طموحه كبير في عالم الفن.

 

وأضاف نور النبوي خلال لقائه مع المذيعة إنجي علي ببرنامج “أسرار النجوم” على إذاعة نجوم إف إم: دائما لا أشعر بالرضا عن خطواتي، وتعلمت هذا من والدي خالد النبوي.

 

وعن مسلسله الجديد “6 شهور” قال: أتمنى أن يغير العمل فكرة الجمهور عن المسوقين العقاريين.

 

أبطال فيلم الحريفة 2

ومؤخرا انتهى الفنان  نور النبوي من تصوير الجزء الثاني من فيلم “الحريفة”، والذي حقق من خلال الجزء الأول نجاحا كبيرا، وتصدر شباك إيرادات السينما اثناء طرحه بدور العرض.

فيلم “الحريفة 2”  من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

 

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود «حريفة جدد» داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

 

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نور النبوي الفنان نور النبوي مسلسل 6 شهور فيلم الحريفة

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