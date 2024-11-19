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سياسة

خبير علاقات دولية يكشف تداعيات إقرار بوتين لمرسوم العقيدة النووية المحدثة

الدكتور أحمد يوسف
الدكتور أحمد يوسف الخبير الاستراتيجى، فيتو

 علق الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على توقيع  الرئيس الروسي بوتين مرسوم العقيدة النووية المحدثة للبلاد، قائلا: إنه يتفق مع السلوك الروسي الذى بدأ يتبلور مع صمود أوكرانيا فى مواجهتها نتيجة الدعم الأمريكي، وما تردد عن سماح بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب العمق الروسي.

 

روسيا ستعتبر الأطراف المساندة لأوكرانيا بالصواريخ عدوا لها

 وأكد د. أحمد يوسف، فى تصريح لـ “فيتو”: روسيا تعد مثل هذا الأمر تهديدا لها، وبالتالى ستلجأ للسلاح النووي، أضف إلى ذلك أنها ستعتبر الأطراف المساندة لأوكرانيا بالصواريخ هى عدو لها، وبالتالى سنكون أمام حرب عالمية ثالثة، وإن كنت أشك في أن تلجأ روسيا للسلاح النووي خاصة وهى تحقق نجاحات ضد أوكرانيا. 

 

ضرب العمق الروسى سيجعل الرد حتميًّا

 وتابع أستاذ العلاقات الدولية: لو حدث ضرب للعمق الروسي سيكون الرد حتميًّا، وموقفها جزء من سلوك الردع، فضلا عن أن هذا يمثل إنذارا للدول الغربية بأن روسيا لن تتردد فى استخدام السلاح النووي.


بوتين يقر العقيدة النووية المحدثة

 وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة "تاس" للأنباء: إن روسيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة لكنها لن "ترقص التانجو وحدها"، وذلك بعد أن أشار إلى التعديلات التي أدخلتها روسيا على عقيدتها النووية.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله: “روسيا، كما قال رئيسنا، منفتحة على التطبيع. لكننا لا نستطيع أن نرقص التانجو بمفردنا. ولن نفعل ذلك”.

وقبلها، قال المتحدث باسم الكرملين إن التعديلات التي أدخلتها روسيا على عقيدتها النووية تمت صياغتها ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد.

ثم نقلت "تاس" عن المتحدث بيسكوف قوله: "تمت صياغتها عمليا بالفعل، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها عند الضرورة".

 

بوتين يهدد باستخدام الاسلحة النووية

 جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر الغرب في وقت سابق من أن روسيا سيكون بمقدورها بموجب التعديلات المقترحة استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية، ولفت إلى أنها ستعتبر أي هجوم عليها بدعم من إحدى القوى النووية هجوما مشتركا.

واعتبرت التعديلات على نطاق واسع محاولة من بوتين لرسم خط أحمر للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.

وسمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا، بحسب مسؤولين أمريكيين.

 

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روسيا بوتين أوكرانيا أمريكا السلاح النووي الدكتور أحمد يوسف الخبيرالاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

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