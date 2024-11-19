افتتاح مركز الألبان الاسترشادي بالكرنك القديم في الأقصر (صور)

شهد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، نائبًا عن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، افتتاح مركز الألبان الاسترشادي بوحدة الكرنك القديم الصحية، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

مركز الألبان الاسترشادي

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن مركز الألبان الاسترشادي بوحدة الكرنك القديم الصحية يعد أول مركز متخصص على مستوى المحافظة في فحص وتشخيص وصرف الألبان العلاجية، ولمتابعة وعلاج حالات أمراض التمثيل الغذائي (PKU) لأسباب وراثية.



وأضاف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه سيتم تقديم الخدمة من خلال المركز وتوفير الألبان العلاجية من قبل وزارة الصحة، وذلك بهدف التسهيل على طالبى الخدمة من أهالى الأطفال المرضى.

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