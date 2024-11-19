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سياسة

البابا تواضروس: يجب الحرص في استخدام التكنولوجيا

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

 أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية استخدام التكنولوجيا في الحياة العملية والخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

 

ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني إلى استخدام التكنولوجيا بحكمة في التعليم والخدمة، مشددًا على أهمية أن يكون القادة الروحيون قدوة عملية لشعبهم.
 

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى تنصيب البابا تواضروس الثاني

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الثانية عشرة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بطريركًا على الكرسي المرقسي. 

أقيم قداس احتفالي بهذه المناسبة في كنيسة التجلي بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة نحو 100 من أعضاء المجمع المقدس، إلى جانب وكلاء البطريركية في القاهرة والإسكندرية وعدد من سكرتيري ومساعدي قداسة البابا.

بدأ القداس بكلمات مؤثرة من قداسة البابا تواضروس الثاني الذي أشار إلى التذكارات التاريخية التي تحييها الكنيسة في هذا اليوم، ومنها ذكرى مجمع نيقية، الذي رفض بدعة آريوس، وتذكار تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في عام 2018. كما تحدث قداسة البابا عن مرور 12 عامًا على خدمته، مؤكدًا على أهمية الشكر لله على المعونة التي قدمها في هذه المسيرة.

وفي عظته، قدم البابا خمسة مبادئ حاكمة للعمل الرعوي، داعيًا إلى الاهتمام بالجانب الروحي والتعليمي في الخدمة.

1- محو الأمية الكتابية:
أكد البابا على أهمية الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز معرفة الكتاب المقدس، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه المعرفة وسيلة لترسيخ "الإنجيل المعاش" في حياة الشعب.

2- خدمة السلام:
أوضح قداسة البابا أن خدمة التعليم لا يمكن أن تُغني عن زرع السلام، مشددًا على أن المسيح يُعرف كـ"صانع السلام"، داعيًا إلى غرس قيم السلام في الأسرة والكنيسة.

3- حياة التقوى:
اعتبر البابا أن حراسة الإيمان والعقيدة يجب أن تثمر حياة تقوى تسودها مخافة الله وأمانة القول والفعل، محذرًا من تحويل الدفاع عن العقيدة إلى معارك وصراعات غير بنّاءة.

4- القدوة الشخصية:
دعا البابا إلى استخدام التكنولوجيا بحكمة في التعليم والخدمة، مشددًا على أهمية أن يكون القادة الروحيون قدوة عملية لشعبهم.

5- العمل المشترك:
أبرز البابا أهمية التواجد المشترك بين الآباء الكهنة والأساقفة، معتبرًا أن هذا التلاقي يعزز الوحدة وينمي الكنيسة.

وأكد قداسة البابا أن مركز لوجوس أنشئ ليكون مقرًا لخلوات ومناقشات أعضاء المجمع المقدس، داعيًا إلى الاستفادة من هذا المكان لتعزيز العمل المشترك.

يُذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني تم تنصيبه يوم الأحد 18 نوفمبر 2012، ليصبح البطريرك الـ118 في سلسلة باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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