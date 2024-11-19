صحة الدقهلية تناقش خطة السلامة والصحة المهنية

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي بصحة الدقهلية، اليوم، الاجتماع الدورى لإدارة السلامة والصحة المهنية، مع رؤساء الأقسام بالإدارات الصحية ومديري منشآت التطوير بالمرحلة الأولى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبإشراف مباشر من الدكتورة رحاب الدسوقى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

مناقشة خطة السلامة والصحة المهنية ومهام أعمال اللجان

ناقش الاجتماع خطة السلامة والصحة المهنية، ومهام وأعمال اللجان الفرعية بالإدارات الصحية ومتابعة تنفيذ وتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية بالمديرية وبجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن حماية العاملين بالمنشات الطبية والمترددين عليها.



المتابعة اليومية والشهرية واتباع إجراءات السلامة

وأكد المجتمعون على أهمية المتابعة اليومية والشهرية، واتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الشتاء، والإجراءات الوقائية مع تساقط الأمطار،والمرور على المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقًا للمعايير، ومتابعة إجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة



خطط الإخلاء والطوارئ وضرورة مراجعتها

كما تطرق الاجتماع إلى خطط الإخلاء والطوارئ وضرورة مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارئ للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية.

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