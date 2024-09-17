ضبط سيارة محملة بـ8 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على مواصلة الأجهزة الرقابية تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق ومحطات الوقود بالمراكز والمدن والأحياء لضبط الأسعار ورصد أي حالات للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

ضبط سيارة نقل محملة بـ 8000 لتر سولار بدون فواتير



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 8000 لتر سولار بدون فواتير قبل بيعها في السوق السوداء والحصول على أرباح غير مشروعة وذلك خلال حملة برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين وعضوية كل من عبدالله أحمد مدير إدارة تموين مركز أسيوط ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة تموين شرق وبالاشتراك مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية برئاسة عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية وتحت إشراف المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة وتم التحفظ على الكمية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم.



وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من مديرية التموين واللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول وكافة الجهات الرقابية المعاونة مطالبًا بتضافر جهود كافة الجهود بصفة مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها وردع كافة الممارسات التي تضر بجمهور المستهلكين وحقوق الدولة

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