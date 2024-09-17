الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ8 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

ضبط سيارة محملة السولار
ضبط سيارة محملة السولار دون فواتير بأسيوط، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على مواصلة الأجهزة الرقابية تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق ومحطات الوقود بالمراكز والمدن والأحياء لضبط الأسعار ورصد أي حالات للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

 

ضبط سيارة نقل محملة بـ 8000 لتر سولار بدون فواتير


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 8000 لتر سولار بدون فواتير قبل بيعها في السوق السوداء والحصول على أرباح غير مشروعة وذلك خلال حملة برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين وعضوية كل من عبدالله أحمد مدير إدارة تموين مركز أسيوط ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة تموين شرق وبالاشتراك مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية برئاسة عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية وتحت إشراف المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة وتم التحفظ على الكمية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري العرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم.

 

ضبط محطة بنزين لتلاعبها في العدادات وسيارة محملة بـ 6 آلاف لتر سولار مدعم في أسيوط

ضبط 353 ألف لتر سولار قبل تداولها في الأسواق بأسيوط


وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من مديرية التموين واللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول وكافة الجهات الرقابية المعاونة مطالبًا بتضافر جهود كافة الجهود بصفة مستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها وردع كافة الممارسات التي تضر بجمهور المستهلكين وحقوق الدولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الاجراءات القانونية الهيئة العامة للبترول الهيئة المصرية السوق السوداء اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط النيابة العامة محافظ أسيوط منتجات البترول وكيل وزارة التموين السولار

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشدد على فصل منطقة الإنشاءات بمدرسة عزبة سرور عن الفناء لسلامة التلاميذ

محافظ أسيوط يوجه بتركيب طلمبات البوسترات بمحطة مياه النواورة

فرق الإنقاذ بأسيوط تكثف جهودها للبحث عن جثة فتاة غرقت بترعة الإبراهيمية

تنظيم ندوات توعوية للمزارعين في أسيوط عن خطورة الحرق المكشوف

محافظ أسيوط يشدد على منع إلقاء مخلفات الهدم بجوار سور جامعة الأزهر

محافظ أسيوط يتابع إنشاء منظومة إطفاء ذاتي لمستشفى الإيمان العام

انتهاء فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لأعصاب الأطفال (صور)

جامعة أسيوط تحصد المركز الأول في مسابقة رالي 2024 لريادة الأعمال

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف تفاصيل حادث انجراف 3 غواصين من أيرلندا بمرسى علم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

"بالتوفيق فيما هو قادم"، محمد صلاح يعلق على اعتزال لاعب الأهلي السابق

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بعابدين

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

حقيقة تفعيل بصمة للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

"أم الصابرين".. حادث قطاري الشرقية والمرض يخطفان من الحاجة عزة 4 أبناء وحفيدة.. وتتلقى العزاء والدعم من السيدة انتصار السيسي وتركي آل الشيخ (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 عالميا

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن البيضاء تواصل الارتفاع بالأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 مليارديرات زادت ثروتهم حتى منتصف سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الضريع هو شجر في النار؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

المزيد
الجريدة الرسمية