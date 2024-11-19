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حوادث

القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب بضائع من الجمارك

القبض على تاجر غسل
القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب البضائع

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب بضائع دون سداد مستحقات الجمارك فى القاهرة.

تاجر يغسـل 15 مليون جنيه  
 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم).

 

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وقدرت أفعال الغسل بـ  15 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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