ضبط بائع مزق جسد طالب في مشاجرة بالبساتين

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط بائع مزق جسد طالب إثر مشاجرة بينهما أمام الجامعة بالبساتين.

ضبط بائع مزق جسد طالب إثر مشاجرة بينهما أمام الجامعة بالبساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بمحافظة الجيزة).. مصاب بطعنة نافذة بالبطن والصدر واشتباه نزيف بالبطن.



ضبط بائع مزق جسد طالب إثر مشاجرة بينهما أمام الجامعة بالبساتين

وبالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده أمام الجامعة محل دراسته بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الباعة الجائلين إثر ارتطامه به، قام على أثرها بائع آخر بالتدخل والتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.



و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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