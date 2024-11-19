علاء مبارك يوجه رسالة عنيفة لمسئولي الآثار بعد تكسير أحجار الهرم

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة عنيفة لمسئولي الآثار، وذلك بعد ظهور مقطع تكسير أحجار الهرم الأكبر، لتغيير شبكة الكهرباء داخل الهرم، حسبما ذكر مسؤولو السياحة والآثار.

رسالة تعنيف من علاء مبارك لتكسير أحجار الهرم

وعبر علاء مبارك عن استيائه، ووصف مشهد تكسير أحجار الهرم، الذي ظهر مؤخرًا وانتشر بشكل واسع، بأنه مشهد "كارثي" ينم عن جهل بالأثار المصرية، بشكل غير مسبوق وغير مقبول.



وقال علاء مبارك في رسالته التي وجها لمسئولي الآثار: “مشهد غير مقبول ده ايه ؟!! ده مشهد كارثي ينم عن جهل... غير مسبوق مش غير مقبول”.



وجاءت رسالة علاء مبارك تعليقًا على رد أحد مسئولي الآثار على مقطع فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر، والذي وصفه بأنه "مشهد غير مقبول"، وأنه تمت محاسبة المسئول عن ذلك التكسير والتشويه الذي حدث في الهرم.

مسئول بالآثار يصف تكسير أحجار الهرب بـ غير مقبول

يذكر أن الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، عبر مداخلة هاتفية في أحد البرامج الحوارية التليفزيونية، كشف حقيقة تكسير أحجار الهرم، مؤكدًا أنه تمت إزالة مواد بناء حديثة غير أثرية، وتم وضعها منذ عقود لتغطية شبكة إنارة الهرم دون المساس بجسم الهرم أو أحجاره الأصلية.

رسالة قوية من علاء مبارك لمسئولي الآثار، فيتو



وأشار عشماوي إلى أن مشهد التكسير في أحجار الهرم الأكبر كان “عبارة عن تغيير بكابلات الإضاءة في الهرم”.

وعلق مسئول الآثار قائلًا: "ما حدث مرفوض من الجميع، والعاملون بالهرم المتداول صورهم ليس لهم علاقة بتخصص الآثار، وإنما عمال تابعون لشركات"، مضيفًا أن "أعمال الترميم بالهرم جاءت تزامنًا مع تواجد السياح، وذلك لأن مناطق الأعمال غير متوفر بها الإضاءة".



وأكد العشماوي أنه “تمت محاسبة المسئول عن الأعمال بالشركة على هذه الصورة غير اللائقة”.

السياحة: تكسير أحجار الهرم لتغيير شبكة الكهرباء

الجدير بالذكر أنه انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، وظهر فيه بعض العاملين وهم يقومون بعمليات تكسير في أحجار الهرم الأكبر بمطرقة، الأمر الذي أدى لتساقط أجزاء صغيرة من الأحجار.

مشهد تكسير أحجار الهرم، فيتو

كما ظهر أحد العمال وهو يقوم بتكسير الأحجار، وآخر يقوم بتنظيف أحجار الهرم من البقايا التي خرجت من إزالة بعض الأجزاء.

وأثار مشهد تكسير أحجار في الهرم جدلًا واسعًا ومخاوف لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بعضهم باستدعاء ما حدث من عملية تبطين الأهرامات، التي قام بها المجلس الأعلى للأثار العام الماضي، وأثارت مخاوف المصريين الذين انتفضوا لمنع ذلك العمل.

وأصدرت غرفة العمليات بوزارة السياحة والآثار، بيانا جاء فيه: “أنه تم التواصل مع أشرف محيى مدير عام آثار منطقة الجيزة والهرم الأثرية لكشف حقيقة الصور المتداولة، حيث قال: إنه جارٍ الآن تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة للهرم الكبير، كابل كهربائي وهذا الكابل تم تركيبه منذ عشرات السنين وعليه طبقة مونة غير أثرية وتم وضعها منذ سنوات، وجارٍ إزالتها لتغيير الكابل الخاص بالهرم الأكبر وتم وضع طبقة مونة وتبطينها، ولم يتم المساس بجسم الهرم ولا أي حجر من أحجاره”.



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