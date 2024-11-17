الأحد 17 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

الهرم الأكبر
الهرم الأكبر
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كشفت وزارة السياحة والآثار، حقيقة الفيديو المتداول علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي يُظهر أعمالًا تُفسَّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر “خوفو” بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية.

حقيقة هدم الهرم الأكبر بالجيزة 


أكدت وزارة السياحة والآثار أن ما يظهر في الفيديو ليس هدمًا، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة “مونة” غير أثرية، تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
 

وأضافت الوزارة أن المجلس الأعلى للآثار يقوم حاليًا، بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية.

صيانة وترميم المواقع الأثرية 

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، كما تدعو مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.

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وزارة السياحة والآثار موقع التواصل الإجتماعى الهرم الأكبر خوفو المجلس الأعلي للأثار

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