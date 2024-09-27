تمهيدا لزراعتها، تشغيل مياه الري لأراضي الوادي الأسيوطي (صور)

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وصول وتشغيل مياة الري لأراضي مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة لري مزرعتي المحافظة بأسيوط الجديدة التي تقع بالظهير الصحراوى بمساحة تصل إلى 750 فدانا، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وجهاز مدينة أسيوط الجديدة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير المزارع المكشوفة وإعادة هيكلتها وبحث سبل التطوير لتحقيق أقصى استفادة منها وزراعتها تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الجولة المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بأسيوط.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على وصول المياه لري أراضي المزرعة والتي كانت مهملة وغير مستغلة واستمع إلى شرح من رئيس شركة مياه الشرب ورئيس مركز ومدينة الفتح عن أعمال التطوير التي تمت وتركيب المحابس وتوصيل خط المياه معلنًا عن البدء في زراعة مساحة الأراضي غير المستغلة بالمزرعة وتعظيم الإستفادة منها في أسرع وقت ممكن على أن يتم التنسيق مع مديرية الزراعة لاختيار أنسب الزراعات وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين.

محافظ أسيوط: تأمين الاحتياجات الغذائية عن طريق زيادة رقعة الأراضي الزراعية

وأكد محافظ أسيوط على استمرار العمل لتعظيم الموارد الذاتية وتأمين الاحتياجات الغذائية عن طريق زيادة رقعة الأراضي الزراعية واستخدام طرق تشغيل نظام الري بالرشاشات لري المساحات الكبيرة من الأراضي للاستفادة من الأماكن غير المستغلة بالتنسيق مع مديرية الري للمعاونة في نظام الري وتخزين المياه في الخزانات للاستفادة منها خلال الأوقات التي لا تتوفر بها المياه، لافتًا إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات التابعة للمحافظة بما يعود بالنفع على أبنائها ويساهم في تنمية الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.