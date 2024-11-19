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رياضة

موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

يستضيف منتخب البرازيل نظيره أوروجواي، على ملعب "أرينا فونتي نوفا"، ضمن منافسات الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
 

موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 


تنطلق مباراة البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم صباح الأربعاء، في الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة البرازيل البرازيل وأوروجواي


تذاع مباراة البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم  عبر قناة الرياضية السعودية ssc extra HD2.

 

ويحتل منتخب البرازيل، المركز الرابع بـ17 نقطة في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، أما منتخب أوروجواي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

 

وسقط منتخب البرازيل في فخ التعادل أمام نظيره فنزويلا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

تقدم منتخب البرازيل بالهدف الأول عن طريق رافينيا بالدقيقة 43 من الشوط الأول ثم تعادل تيلاسكو سيجوفيا بالدقيقة 46 من أحداث المباراة.

 

وشهدت الدقيقة 89، حصول ألكساندر جونزاليس لاعب فنزويلا علي الكارت الأحمر ليكمل المنتخب الفنزويلي الدقائق الأخيرة أمام البرازيل بعشرة لاعبين.

 

وكان دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، أعلن عن تشكيل السامبا لمباراة فنزويلا، التي إقيمت مساء الخميس، على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين".

 

تشكيل البرازيل أمام فنزويلا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: فاندرسون – ماركينيوس – جابريل ماجاليش – أبنير.

خط الوسط: جيرسون – برونو جيماريش - سافينيو – رافينيا – فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: إيجور جيسوس.

 

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