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رياضة

موقف بيب جوارديولا من تدريب منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

جوارديولا
جوارديولا

 كشفت بعض التقارير الصحفية، عن تطورات مفاوضات الاتحاد البرازيلي للتعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أثليتك الإنجليزية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يُبذل جهودًا كبيرة للتعاقد مع بيب جوارديولا في نهاية الموسم الحالي.

وتابعت التقارير، أن الاتحاد البرازيلي اتصل بوكلاء بيب جوارديولا كثيرًا، لأن رغبتهم هو تدريب المنتخب في كأس العالم 2026، خاصة وأن عقده سينتهي مع مانشستر سيتي.

 

وأكدت صحيفة ذا أثليتك، أن من المرجح أن يتم حسم مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد صدور قرار في الـ 115 تهمة الموجهة للنادي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن بيب جوارديولا سيستمر مع النادي في حال تم توقيع أي عقوبة ضد مانشستر سيتي، ولكن الأرجح رحيله حال عدم وجود أي عقوبات.

وارتبط بيب جوارديولا بالرحيل عن تدريب صفوف فريق مانشستر سيتي في نهاية الموسم الجاري، وذلك حسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية.

ويرتبط المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعقد مع فريق مانشستر سيتي حتى يونيو 2025، أي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي.

 

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