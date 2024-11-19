موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

تصفيات كأس العالم، يستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره بيرو ضمن مواجهات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو

وتقام مباراة الأرجنتين وبيرو فجر الأربعاء على ملعب "المونيمونتال"، ضمن منافسات الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويديرها الحكم الكولومبي ويلمار رولدان.



وتنطلق المباراة في تمام الثانية فجرًا (02:00) بتوقيت مصر، الثالثة والنصف (03:00) بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد بيرو



تذاع مباراة الأرجنتين وبيرو عبر قنوات "SSC" الرياضية السعودية، على قناة "SSC Sport HD1".

وكان ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، أكد أن حاجة بيرو لحصد نقاط من أجل مغادرة المركز قبل الأخير في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026، ستزيد من صعوبة مهمة لاعبيه، على ملعب لا بومبونيرا.



وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "بيرو بحاجة إلى النقاط، وهذا سيجعل الأمر صعبا. بغض النظر عن خسارتنا في الجولة الماضية 2-1 أمام باراجواي، سيواصل الفريق نهجه وسيحاول دائما اللعب جيدا وخلق الفرص. ولهذا السبب علينا أن نلعب المباراة بجدية".

واعتبر سكالوني أن "عدد النقاط خادع" في هذه الجولات من التصفيات، مؤكدا أن منتخب بيرو يحظى بلاعبين ذوي خبرة في الدفاع وفي التسديد أيضا.



وفي المران الأخير، اختبر سكالوني الدفع بجونزالو مونتيل وليوناردو باليردي في خط الدفاع بدلا من ناويل مولينا وكريستيان "كوتي" روميرو، فيما انضم جوليان ألفاريز إلى ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز في خط الهجوم.

ترتيب الأرجنتين

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن أوروجواي وكولومبيا أقرب ملاحقيها، بينما تحتل بيرو المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن تشيلي المتذيلة.

وأضاف مدرب الألبيسيليستي في تصريحاته الصحفية: "لست قلقا بشأن الإحصائيات، الشيء المهم هو الفوز غدا والباقي أمر ثانوي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا