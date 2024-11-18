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رياضة

أزمة دفاعية تؤرق الأرجنتين قبل مواجهة بيرو في تصفيات المونديال

الأرجنتين
الأرجنتين

 خاض المنتخب الأرجنتيني مرانه في مجمع ليونيل ميسي الرياضي، الواقع بمدينة إيزيزا بوينوس آيرس، بخط دفاع جديد.

الأرجنتين ضد بيرو

 وتشهد صفوف منتخب الأرجنتين عددا من الغيابات في الدفاع بسبب الإصابة، قبيل مواجهة بيرو بعد غدا الأربعاء، في الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

 

مران منتخب الأرجنتين

 وبدأ المران تحت إشراف المعد البدني، لويس مارتين، بعمليات إحماء مكثفة على ثلاث مراحل من السرعة والتنسيق.

كما نفذ مدرب الألبيسيليستي، ليونيل سكالوني، اختبارا تكتيكيا لبعض لاعبي منتخب الشباب (تحت 20 عاما)، الذي يقوده المدرب خافيير ماسكيرانو.

 

وشارك اللاعبون في شوطين مدة كل منهما 25 دقيقة، وخلالهما عمل الجهاز الفني على بعض الجوانب الكروية، مع إضفاء عدة تغييرات في المراكز واللاعبين لكن كان التركيز على الجانب الدفاعي.

وشهدت قائمة الأرجنتين غياب كل من كريستيان روميرو وناويل مولينا، إذ يبتعد الأول بسبب شعوره ببعض الآلام في الجزء الخلفي للفخذ الأيمن، خلال مواجهة باراجواي الأخيرة.

بينما يغيب روميرو، لاعب توتنهام هوتسبير، بسبب معاناته من إصابة في عظام القدم اليمنى، منذ 10 أيام، والتي أبعدته عن مواجهة جالطة سراي التركي بالدوري الأوروبي.

ويتصدر منتخب الألبيسيليستي ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، متفوقا على كل من أوروجواي وكولومبيا بفارق 3 نقاط.

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