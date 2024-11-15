الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سكالوني يتحدث عن سقوط الأرجنتين أمام باراجواي: كنا نعلم بصعوبة المباراة

سكالوني
سكالوني

 تحدث ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، عن خسارة بلاده الأخيرة، أمام باراجواي في منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب باراجواي على الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: “أنا لست هنا لانتقاد لاعبيّ بل أنا هنا لدعمهم، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، نحن هنا للمضي قدمًا ومنح الثقة للعديد من الشباب الذين الجدد”.

وتابع: “في الشوط الأول لعبنا مباراة جيدة، ولكن الحركة الأولى في بداية الشوط الثاني جعلت الأمور صعبة للغاية، يجب أن نهنئ الخصم الذي دافع بشكل جيد للغاية”.

 

وأضاف: “نحن نلعب ونأمل أن نعود إلى الطريق الصحيح، الفريق دائمًا يحاول ويواجه التحديات في المباريات، اللاعبون لا يتخلون عن أي كرة، بعد ذلك سنحلل ما يمكن تحسينه”.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: “أنا لست هنا لانتقاد لاعبيّ بل أنا هنا لدعمهم، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، نحن هنا للمضي قدمًا ومنح الثقة للعديد من الشباب الذين الجدد”.

وتابع: “في الشوط الأول لعبنا مباراة جيدة، ولكن الحركة الأولى في بداية الشوط الثاني جعلت الأمور صعبة للغاية، يجب أن نهنئ الخصم الذي دافع بشكل جيد للغاية”.

وأردف: “نحن نلعب ونأمل أن نعود إلى الطريق الصحيح، الفريق دائمًا يحاول ويواجه التحديات في المباريات، اللاعبون لا يتخلون عن أي كرة، بعد ذلك سنحلل ما يمكن تحسينه”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليونيل سكالوني الأرجنتين مدرب منتخب الأرجنتين

مواد متعلقة

سكالوني يجري تغييرات هجومية في مواجهة الأرجنتين ضد بوليفيا

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الخبرة والشباب، كل ما تريد معرفته عن نزال تايسون وجيك بول

كولر يصدم العين الإماراتي

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

رسائل السيسي لوقف حروب غزة ولبنان والسودان وتحقيق التنمية الأفريقية

دليلك لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا

منوعات

المزيد

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

في 5 خطوات، استخرج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads