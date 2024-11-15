سكالوني يتحدث عن سقوط الأرجنتين أمام باراجواي: كنا نعلم بصعوبة المباراة

تحدث ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، عن خسارة بلاده الأخيرة، أمام باراجواي في منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب باراجواي على الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: “أنا لست هنا لانتقاد لاعبيّ بل أنا هنا لدعمهم، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، نحن هنا للمضي قدمًا ومنح الثقة للعديد من الشباب الذين الجدد”.

وتابع: “في الشوط الأول لعبنا مباراة جيدة، ولكن الحركة الأولى في بداية الشوط الثاني جعلت الأمور صعبة للغاية، يجب أن نهنئ الخصم الذي دافع بشكل جيد للغاية”.

وأضاف: “نحن نلعب ونأمل أن نعود إلى الطريق الصحيح، الفريق دائمًا يحاول ويواجه التحديات في المباريات، اللاعبون لا يتخلون عن أي كرة، بعد ذلك سنحلل ما يمكن تحسينه”.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: “أنا لست هنا لانتقاد لاعبيّ بل أنا هنا لدعمهم، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، نحن هنا للمضي قدمًا ومنح الثقة للعديد من الشباب الذين الجدد”.

وتابع: “في الشوط الأول لعبنا مباراة جيدة، ولكن الحركة الأولى في بداية الشوط الثاني جعلت الأمور صعبة للغاية، يجب أن نهنئ الخصم الذي دافع بشكل جيد للغاية”.

وأردف: “نحن نلعب ونأمل أن نعود إلى الطريق الصحيح، الفريق دائمًا يحاول ويواجه التحديات في المباريات، اللاعبون لا يتخلون عن أي كرة، بعد ذلك سنحلل ما يمكن تحسينه”.