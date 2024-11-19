الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 768 شاحنة و370 سيارة.

 

وصول 225 سيارة بوزن 450 طنا لميناء بورتوفيق  

 شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 458 شاحنة و352 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع، 310 شاحنات و18 سيارة. 
 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين  Alcudia Express والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان، أمل وAlcudia Express، كما تم تداول 2800 طن بضائع و290 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وأيلة.

 

 كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LADY ROZ على متنها 225 سيارة بوزن 450 طنا قادمة من جدة.
 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1110 راكبين بموانيها.
 

 

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