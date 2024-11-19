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مديرة الإدارة الصحية بالعاشر تتفقد الخدمات الطبية

مديرة الإدارة الصحية
مديرة الإدارة الصحية بالعاشر تتفقد الخدمات الطبية

 قامت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية، والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبي الحى١٢، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”. 

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المرور على غرفة الطوارئ

 وقامت بالمرور أولا على غرفة الطوارئ وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ، وتوجهت بعد ذلك للمرور على الصيدلية وتم فحص التذاكر ووجد أنها مستكملة بطريقة صحيحة، كما تفقدت خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال بالمركز، وتم التأكد من التسجيل الصحيح على المنظومة الإلكترونية للتطعيمات، والتأكد من كفاءة عمل سلسلة التبريد وحفظ الطعوم وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها.

فحص المواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 

 كما تابعت تقديم الخدمة الصحية وفحص المواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية والتي منها الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرهم وتم التنبيه بنقفل غرفة المبادرات بالدور الأول . 

ملف طب الاسرة بالمركز

كما تابعت أيضا خدمات طب الأسنان، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة وعمل الصيانة الدورية وفى حال وجود أعطال، وتفقدت غرفة ملفات طب الأسرة بالمركز وتم فحص بعض الملفات 

سرعة استكمال كافة الملفات 

وتم التنبيه باستكمالها وسرعة استكمال كافة الملفات، كما قامت بمناظرة سجلات التردد على عيادة طب الأسرة، وتم التأكد من توافر أدوية الرعاية الأولية بالصيدلية، ومن توافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

صحة العاشر من رمضان تتابع الإشراف المرورى على المراكز الطبية

مناقشة بعض السلبيات التى لاحظت فى الزيارة 

وفى نهاية المرور تم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها، وتم تقديم الشكر لمديرة المركز والفريق الطبى.

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