الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المخرج ريدلي سكوت يكذب تصريحات دنزل واشنطن حول مشهد القبلة

ريدلي ودينزل، فيتو
ريدلي ودينزل، فيتو

Gladiator II، كذب المخرج ريدلي سكوت، تصريحات الممثل دنزل واشنطن بطل فيلم Gladiator II، والتي تتحدث عن حذف مشهد يظهر فيه وهو يقبل رجل.

 

حرب التصريحات بين ريدلي سكوت وديزل واشنطن

 وقال ريدلي سكوت، في تصريحات صحفية، عن حذف مشهد قبلة لشخصية دينزل واشنطن في فيلم Gladiator II،:"لا، هذا هراء … لم يحدث ذلك".

Image

 وكان الممثل "دينزل واشنطن" صرح منذ أيام، بأنه تم حذف مشهد قبلة له مع رجل، من احداث فيلم "Gladiator 2"، قائلا:"لقد قبلت رجلًا في الفيلم، لكنهم قاموا بحذفه، أعتقد أنهم ترددوا... قبّلت رجلًا قبلة كاملة على الشفاه، وأظن أنهم لم يكونوا مستعدين لذلك بعد".

 

تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

وفيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

Image

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

الملك تشارلز يلتقي بأبطال GLADIATOR ll في العرض الأولي للفيلم في لندن (فيديو)

"خدر مدربًا شخصيًّا واعتدى عليه"، اتهامات جديدة ضد ديدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Gladiator الملك تشارلز GLADIATOR تفاصيل فيلم GLADIATOR حذف مشاهد مي القلماوي من Gladiator دينزل GLADIATOR

مواد متعلقة

87 مليون دولار إيرادات افتتاحية لفيلم Gladiator II

الإسرائيلية يوفال جونين تسرق دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في Gladiator II

الأكثر قراءة

بعد الإسكندرية، الأرصاد تحذر هذه محافظات من سوء حالة الطقس اليوم

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

حسن البارودي، دخل الفن بالصدفة وشارك في 3 أفلام عالمية ونهاية حزينة لمسيرته الفنية

أخبار مصر: وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، الأرصاد تحذر 5 محافظات، قفزة مفاجأة للذهب، هدية "تاريخية" من بايدن للدول الفقيرة

ارتفاع طال جميع الأنواع، اللحوم تباغت المصريين بأسعار جديدة بالأسواق

"صقر وقوة" تجاوزا نصف مليون جنيه، أسعار اللوحات المعدنية المميزة

المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطلق اليوم إشارة تركيب قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

عطل فني يؤخر رحلات الطيران البريطاني في أنحاء أوروبا، وتكدس بمطار هيثرو (فيديو)

أسوشيتد برس تقرر تسريح نحو 8% من موظفيها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية