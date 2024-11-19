المخرج ريدلي سكوت يكذب تصريحات دنزل واشنطن حول مشهد القبلة

Gladiator II ، كذب المخرج ريدلي سكوت، تصريحات الممثل دنزل واشنطن بطل فيلم Gladiator II، والتي تتحدث عن حذف مشهد يظهر فيه وهو يقبل رجل.

حرب التصريحات بين ريدلي سكوت وديزل واشنطن

وقال ريدلي سكوت، في تصريحات صحفية، عن حذف مشهد قبلة لشخصية دينزل واشنطن في فيلم Gladiator II،:"لا، هذا هراء … لم يحدث ذلك".

وكان الممثل "دينزل واشنطن" صرح منذ أيام، بأنه تم حذف مشهد قبلة له مع رجل، من احداث فيلم "Gladiator 2"، قائلا:"لقد قبلت رجلًا في الفيلم، لكنهم قاموا بحذفه، أعتقد أنهم ترددوا... قبّلت رجلًا قبلة كاملة على الشفاه، وأظن أنهم لم يكونوا مستعدين لذلك بعد".

تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

وفيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

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