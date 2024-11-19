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ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية ينظم معرضًا للمواهب الشابة بالإسكندرية

معرض متحف الفنون
معرض متحف الفنون للشباب، فيتو

أقام قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، في متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية معرضًا فنيًا لـ 10 مواهب شابة واعدة من طلبة وخريجي الكليات الفنية.

العرض نظمه الفنان أشرف الصويني مدير المتحف، وضم 17 لوحة فنية أظهرت ما يتمتع به هؤلاء الشباب من موهبة وطاقة إبداعية مبشرة، وافتتح المعرض كل من المهندس حسن وصفي - نقيب التشكيليين في الإسكندرية - والدكتور مصطفى عيسى الفنان والناقد، والدكتور علي سعيد مدير عام مراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية، ويستمر المعرض حتى 24 نوفمبر الجاري.

الفنانون المشاركون هم (إسلام سيف النصر – أحمد النمر – آية إبراهيم – روماني صادق – أروى أيمن – عمر الشوباشي – محمد زيادة – محمود شعبان – مريم حسين – نهال صلاح)

على جانب أخر نظم المتحف مجموعة من الورش الفنية التفاعلية الحية تحت اشراف الفنان خالد السماحي وشارك بها عدد من المواهب الشابة من أبناء عروس الثغر.

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الدكتور وليد قانوش متحف الفنون الجميلة متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية الفنان أشرف الصويني

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