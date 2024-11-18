الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قطاع الفنون التشكيلية يحتفى باليوم العالمي للطفل

معرض أبنائنا في متاحفنا،
معرض أبنائنا في متاحفنا، فيتو

يحتفي قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش باليوم العالمي للطفل، من خلال المعرض الفني "أبنائنا في متاحفنا" الذي يفتتح غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، وذلك في تمام الخامسة مساءً، ومن المقرر أن يستمر حتى 20 نوفمبر بمركز محمود مختار الثقافي.

ويضم معرض  “أبنائنا في متاحفنا” الذي تحتضنه قاعتا نهضة مصر وإيزيس حصاد الورش الفنية التي نظمتها الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، كما يتضمن المعرض مجموعة ورش تفاعلية وبرنامج تدريبي للمنشطين الثقافيين من مختلف المتاحف، وعرض فيديو لأنشطة المتاحف المختلفة بجميع المحافظات، مع إهداء بعض المستنسخات من أعمال المتاحف الفنية للمشاركين بالمعرض لإدخال البهجة على نفوس الأطفال وتشجيعهم على الاستمرار في محبة وممارسة الفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش أبنائنا في متاحفنا وليد قانوش اليوم العالمي للطفل

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزى مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

شقق بمساحات 120 مترا، رئيس صندوق الإسكان تزف بشرى سارة لمتوسطى الدخل

تحذير من الأمطار الرعدية غدا في هذه المناطق

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر من أمطار لمدة 48 ساعة

صاروخ تل أبيب، مشاهد توثق آثار هجوم منتصف الليل ضد إسرائيل (فيديو)

دوري الأمم الأوروبية، تعادل صربيا والدنمارك سلبيا بالشوط الأول

منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي لاعب الأهلي

منوعات

المزيد

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته برزق يأتي بعد مشقة

مشروعية الصلاة على النبي ومنزلته في الملأ الأعلى

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالتعب والمشقة

المزيد
الجريدة الرسمية