الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس السكك الحديدية يتابع خطط تشغيل قطار الشباب

قطار
قطار
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 تابع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، الاستعدادات الأخيرة لتشغيل قطار الشباب، والذى تم الإعلان عن تشغيل بعد 72 ساعة من الآن لتعريف الشباب ببلادهم.

 

انطلاق أولى رحلات قطار الشباب 

 ويأتى تشغيل القطار  إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة، وتعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انطلاق أولى رحلات قطار الشباب مساء يوم الجمعة الموافق 22/11/2024 ضمن برنامج (اعرف بلدك) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 22/11/2024 حتى 27/2/2025 بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين، حيث يقوم من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب على أن يعود من أسوان يوم الخميس فى رحلة العودة خلال تلك الفترة.

 

عربات قطار الشباب 

 وأكدت الهيئة أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالى عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبا، على أن يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5,00 مساء والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 8,00 مساءًا أسبوعيًا ويقف بمحطات ( صعيد مصر - الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) طبقًا للجدول المرفق.

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الاقصر واسوان الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ع الهيئة القومية للسكك الحديد المعالم السياحية والاثرية المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد

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