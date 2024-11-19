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ثقافة وفنون

تفاصيل فيلم توم هاردي الجديد Havoc

فيلم Havoc، فيتو
فيلم Havoc، فيتو

 كشفت شبكة نتفليكس، عن أول صور من فيلم النجم الشهير، توم هاردي الجديد، الذي يحمل اسم "Havoc".

وكشفت الصور عن تضمن فيلم Havoc، العديد من مشاهد الأكشن والإثارة.

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تفاصيل فيلم Havoc

فيلم Havoc، سيعرض على منصة نتفليكس خلال عام 2025، وهو ينتمس لنوعية أفلام التشويق والإثارة سريعة الوتيرة، وهو من بطولة النجم توم هاردي، ومن إخراج جاريث إيفانز، مخرج فيلم "The Raid".

وتبدأ قصة فيلم Havoc، بعد فشل عملية لتجارة للمخدرات، حين يتعين على محقق مصاب، أن يشق طريقه نحو عالم الجريمة، لإنقاذ ابن احد السياسيين، ليكشف عن منظمة إجرامية تنشر الفساد بالمدينة.

 

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