روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن شركة Ruselectronics التابعة لها ستكشف عن كاميرا بمواصفات فريدة، في معرض Airshow China 2024.

كاميرا بمواصفات فريدة

وقالت "روستيخ" في منشور لها:"خلال مشاركتها في فعاليات معرض Airshow China 2024، ستكشف شركة Ruselectronics عن كاميرا تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء قادرة على (الرؤية) في مختلف الظروف الجوية وفي أي وقت من اليوم، وبإمكانها رصد الأجسام على مسافة تصل إلى عشرات الكيلومترات".

وأضاف المنشور:"كاميرا UTK-4 التي سيتم الكشف عنها في المعرض تعمل في نطاق الأشعة ما تحت الحمراء (SWIR) الذي يتراوح ما بين 0.95 و1.65 ميكرون، تستقبل هذه الكاميرا الفوتونات المنعكسة من الأجسام المكتشفة بواسطة مستشعر موجود بداخلها، وضع هذا المستشعر في غلاف خاص، الأمر الذي يحميه من التداخلات الإلكترونية ويزيد دقة عمل الكاميرا".

وأشارت "روستيخ" إلى أن الكاميرا يمكن تجهيزها بإضاءة ليزرية تسمح لها بتحديد عناصر معينة في الصورة، وتمكنها من رصد الأجسام على مسافات طويلة، والتقاط صور عالية الدقة حتى في ظروف الظلام الدامس أو الضباب أو المطر أو العواصف الترابية.

وحول الموضوع قال مدير مركز "إلكترون" الروسي للأبحاث التابع لـ"روستيخ"، أليكسي فيازنيكوف:"لاغنى عن الكاميرات التي تعمل بالنطاقات القصيرة للأشعة ما تحت الحمراء، فهذه الكاميرات تستخدم في مجالات مختلفة، يمكن استعمالها مثلا في اكتشاف الأشخاص الموجودين على سطح الماء أثناء عمليات الإنقاذ، ويمكن استخدامها أيضا للكشف عن تسريب غاز الميثان في مواقع مختلفة".

فعاليات معرض "Airshow China 2024"

يذكر أن فعاليات معرض "Airshow China 2024" تقام في مدينة جوهاي الصينية، في الفترة ما بين 12 و17 نوفمبر الجاري، وستشارك فيها 890 شركة من 47 دولة، بما فيها شركات روسية.