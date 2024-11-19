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عطل فني يؤخر رحلات الطيران البريطاني في أنحاء أوروبا، وتكدس بمطار هيثرو (فيديو)

طائرة بريتيش آيرويز،
طائرة بريتيش آيرويز، فيتو

تعرضت شركة بريتيش إيروايز الإيطالية  لمشكلة فنية تسببت في تأخيرات شديدة، حيث اشتكى العملاء في مختلف أنحاء العالم من التأخيرات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الآثار طالت آلاف الركاب بمطار هيثرو في لندن. وفق وكالة "رويترز".

وأشارت التقارير في وقت سابق من أمس الاثنين إلى أن العديد من رحلات بريتيش إيروايز قد تم إيقافها بعد أن تعرضت الشركة لفشل في النظام المعلوماتي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن تعرضها لعطل فني استمر لعدة ساعات، مما تسبب في بعض التأخيرات والاضطرابات لرحلاتها في جميع أنحاء أوروبا.

وبعد ظهور تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأخير الرحلات الجوية، وتعطل موقع شركة الطيران الوطنية، قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية إن شركة الطيران واجهت "مشكلة فنية أثرت على بعض أنظمتنا" مما أدى إلى تأخير الرحلات.

وأضاف المتحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية في بيان، "عملت فرقنا بجد لحل مشكلة واجهناها لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا المساء. لقد اعتذرنا للعملاء عن التأخير في رحلاتهم، وتأكدنا من تمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم كما هو مخطط له".

وفي نفس الوقت، قال متحدث باسم مطار هيثرو: "نحن على دراية بمشكلة فنية تحقق فيها "بريتيش إيروايز" وسنعمل معهم لتقديم التحديثات للمسافرين فور توفرها".

وأضاف المتحدث أن أنظمة مطار هيثرو "تعمل كالمعتاد".

وكان حساب "بريتيش إيروايز" على موقع "إكس" يظهر وهو يرد ويعتذر للعملاء المستائين مساء الاثنين.

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شركة بريتيش إيروايز الإيطالية رحلات بريتيش إيروايز مطار هيثرو

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