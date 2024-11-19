ماكرون يعلق على سماح واشنطن لكييف بقصف العمق الروسي

الحرب الروسية الأوكرانية، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الولايات المتّحدة السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وقال ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إنّ هذا التغيير في موقف واشنطن "مناسب تمامًا"، مبديًا في الوقت ذاته أسفه لأنّ ما تضمّنه البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا أتى دون توقعاته وكان يمكن أن يكون "أكثر وضوحًا"، بحسب "فرانس برس".

وأكد مسؤول أمريكي في وقت سابق أن واشنطن أجازت لأوكرانيا إطلاق صواريخ بعيدة المدى سلمتها إياها، نحو عمق الأراضي الروسية، وذلك قبل أسابيع فقط من تسليم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي ينتقد بشدة مساعدات بلاده لأوكرانيا.

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