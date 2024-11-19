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رياضة

منتخب الناشئين يختتم اليوم استعداداته لمواجهة تونس

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، لمواجهة صعبة أمام نظيره منتخب تونس، في ثالث مبارياته بدورة شمال إفريقيا المقامة حاليًّا في المغرب، والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

يختتم منتخب الناشئين اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة نظيره التونسي، حيث يخوض الفراعنة الصغار مرانا خفيفا على الملعب الفرعي القريب من مقر إقامته، يقوم خلاله أحمد الكأس المدير الفني للفريق بعلاج الأخطاء التي اركبها اللاعبين خلال المباراة الأولى أمام المغرب والمباراة الثانية أمام الجزائر 

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب تونس، غدا الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة.

منتخب الناشئين يستعد لمواجهة تونس، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لمواجهة تونس، فيتو

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يحتاج منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره التونسي لتحقيق الفوز حتى يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحافظ على حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

الكومي يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

وحرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، خلال الأيام الماضية على عقد جلسات مستمرة مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل مطالبتهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد في لقاء الغد أمام تونس وحصد الثلاث نقاط على أمل المنافسة على التأهل لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة. 

 

الكأس يصحح أخطاء مباراة الجزائر

واستغل أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين عدم مشاركة الفراعنة في مباريات الجولة الثالثة (باي) من أجل تكثيف المحاضرات الفنية للاعبين وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية واستغلال أنصاف الفرص امام المنتخب التونسي في لقاء الغد

ويتبقى مباراتين للمنتخب المصري أمام تونس غدا ثم أمام  ليبيا يوم السبت المقبل، على أن يتحدد بعدها المنتخب الذي يتأهل لأمم أفريقيا.

 

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