اليوم العالمي للرجل.. مناسبة لإنصافه أمام المرأة.. يهدف إلى تحسين العلاقات بين الجنسين.. ونجيب ساويرس يطالب بالمساواة

يحتفل كل رجال العالم اليوم 19 نوفمبر بـ اليوم العالمي للرجل، ذلك اليوم الذي تحدد لتكريم وتعزيز دور الرجل في المجتمع على اعتبار أنه نصف المجتمع الآخر، ويأتي هذا اليوم تشجيعا للرجل على إجراء مباحثات ومناقشات بصورة أكثر انفتاحًا حول العديد من القضايا التي تهم النصف من المجتمع مثل الصحة العقلية والجنسية وأسباب انتحار الرجل ومتاعبه النفسية من أجل مواصلة الحياة بقوة، ويحتفل به هذا العام تحت شعار القضاء على الفقر فى أوقات الأزمات.



لابد من وجود يوم عالمى للرجل، فإذا كان العالم يحتفل بأسره فى شهر مارس من كل عام بيوم المرأة العالمى الأم والأخت والزوجة والابنة والحبيبة وزميلة العمل، احتراما وتقديرا لدورها وعطائها فى المجتمع، وتشارك مصر فى هذه الاحتفالات بيوم المرأة عندها فى 16 مارس من كل عام وهو يوم خروج المرأة المصرية للمطالبة بالاستقلال، إلا أنه لايوجد احتفال بالرجل الذى يمثل النصف الأخر من المجتمع.

يوم عيد موازيا لعيد المرأة

اكتشف الرجال أن أحدا لا يعيرهم اهتماما فالكل له عيد..للمرأة عيد، وللطفولة عيد وللشجرة عيد وللحب عيد وللفتاة عيد أما الرجل فلا يوجد احتفال به، وفى نفس الوقت لم يعتبر الرجال فى العالم أن إقامة يوم احتفالى عالمى للرجل يعد محاكاة لما قامت به المرأة، ولم يمانعوا فى أن تكون المرأة سبقتهم فى ذلك، وعكف الرجال من خلال الجمعيات المدنية على التركيز على إظهار النماذج الفاعلة منهم والاهتمام بكل ما يخص صحة الرجل وحياته وتحسين العلاقات والروابط بين المرأة والرجل ونبذ التمييز ضدهم.

اليوم العالمى للرجل

تنبهت بعض المنظمات لظلم الرجل وكانت بداية الاحتفال بالرجل عام 1969 حين أطلقت صحيفة نيويورك تايمز دعوة لتخصيص يوم للرجل وتبعتها دول أخرى مطالبة بتحقيق ذلك أسوة بيوم المرأة العالمي، وفي عام 1992 أعاد البروفيسير توماس أوستر المحاضر بجامعة ميسوري الأمريكية الدعوة بضرورة تخصيص يوم عالمي للرجل.

تاريخ اختيار يوم الرجل

وفي عام 1994 أقامت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وأستراليا احتفالات بالرجل في شهر فبراير، ثم أهملت الدول الاحتفال الذي لم يجد صدى لدى أغلب الدول، حتى جاء عام 1999 أعيد طرح الفكرة حين اقترح الدكتور جيروم تيلوكسينج أستاذ التاريخ بجامعة الهند الغربية بجمهورية ترينيدا وتوباغو، واختار للاحتفال به يوم 19 نوفمبر وهو يوم ميلاد والده الطبيب. فعقدت اللجنة المنظمة لمعالجة قضايا الشباب والمسنين لتخصيص يوم للرجل بعد أن زادت نسبة انتحار الرجال في العالم، ففي بريطانيا مثلا ينتحر 84 رجلا كل أسبوع ـــ في التسعينيات ـــ بمعدل 12 رجلا يوميا، كما أشارت بذلك صحيفة ذي اندبندنت البريطانية وهذه النسبة هي ثلاثة أضعاف متوسط انتحار النساء فيها.

شعار يوم الرجل

بناء على اقتراح تخصيص يوما للرجل وافقت أكثر من 60 دولة منها سبع دول عربية على الاحتفال بهذا اليوم الذي دعمته منظمة اليونسكو عام 2009، وأعلنت أن فكرة تخصيص يوم للرجل هى فكرة عظيمة لتحقيق التوازن في النهاية بين الجنسين، واستغل هذا اليوم في إقامة ندوات ومهرجانات وإطلاق حملة تبرعات لعلاج مرضى السرطان من الرجال، وأيضا تسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجل في الحياة على الأرض وتعزيز المساواة بين الجنسين في ضوء حملة عالمية ضد الحياة البائسة.

ويتضمن الاحتفال بهذا اليوم فى الدول التى تهتم بذلك اليوم تنظيم مؤتمرات ومهرجانات وندوات وعروض ومسيرات للتعريف باليوم العالمى للرجل، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة المدرسية وعرض برامج إذاعية وتليفزيونية حول الموضوع.



من الدول التي تحتفل بهذا اليوم بريطانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، فرنسا، النمسا، الأرجنتين، البرازيل، البرتغال استراليا، جاميكا، كندا، المجر، كولومبيا، كوستاريكا، جورجيا، هولندا، ألمانيا، النمسا، غانا، شيلى وغيرها لتصل إلى 53 دولة.

مصطفى أمين يختار يوم الأب

أما الدول العربية التى وافقت على تخصيص يوم للرجل فهي مصر والسعودية وسلطنة عمان والبحرين ودولة الإمارات والكويت وقطر وتونس، وفي مصر كان الكاتب الصحفي مصطفى أمين قد دعا في مقال له عام 1985 إلى الاحتفال ليس بالرجل ولكن بالأب باعتباره الداعم للأسرة أسوة بالاحتفال بيوم للأم واقترح أن يكون يوم 10 يناير لكن لم يحتفل به إلا عام واحد ولم تجد الفكرة صدى واهملت.

نجيب ساويرس يطالب بيوم للرجل

وفي عام 2016 أطلق رجل الأعمال نجيب ساويرس دعوة يوم الاحتفال بيوم المرأة بتخصيص يوم للاحتفال بالرجل فى مصر من أجل المساواة.

لا يوجد اهتمام ملموس

وبالرغم من وجود يوم عالميا للرجل إلا أن الكثيرين لا يعرفون هذا اليوم الذكورى ولا تعد الاحتفالات بهذا اليوم إلا فى عدد قليل من دول العلم بالرغم من تخصيص اليونسكو له، فى حين أن هناك عيد للأب لتكريم الأباء ولكن فى أيام مختلفة حسب اختيار كل دولة، ورغم ذلك ليس هناك احتفال ملموس بذلك اليوم.

جمعية ليوم الرجل المصرى

ومنذ سنوات طالب مجموعة من شباب الفيس بوك من خلال جروب خاص بالاحتفال بالرجل والشاب عملا بمبدأ المساواة الذى تنادى به المرأة، ويناشد الجروب النساء الوقوف إلى جانبهم فى الاحتفال بهذا اليوم 19 نوفمبر مثلما يحتفل الرجال بيوم المرأة العالمى فى 8 مارس معلنا عن فتح باب التطوع لإنشاء جمعية فى مصر ليوم الرجل.



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