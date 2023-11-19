بمناسبة يومه العالمي، 4 أفلام سينمائية تكشف جوانب من حياة الرجل

اليوم العالمي للرجل، يحتفي رجال العالم اليوم 19 نوفمبر باليوم العالمي للرجل، وهو اليوم الذي تم تحديده بغرض تكريم وتعزيز دور الرجل في المجتمع باعتباره نصف المجتمع، وفي هذا اليوم يتم تشجيع الرجال على إجراء مناقشات حول عدد من القضايا التي تهمهم على رأسها الصحة العقلية والجنسية والمتاعب النفسية التي يواجهونها من أجل الاستمرار بقوة في الحياة.

وهناك عدد من الأفلام التي تدور في الأساس حول الرجل وقضاياه، أبرزها:

Fight Club

فيلم من إنتاج عام ١٩٩٩ ويدور حول إدوارد الذي يتعرض لضغوط حتى يصل به الحال إلى أنه لا يستطيع النوم لفترات طويلة، لكنه يجد بعض السلام في جلسات العلاج النفسي الجماعي، يتعرف إدوارد على أحد الأشخاص وهو (تايلر ديردن) الذي يحرره من تعلقه بالأشياء الذي تستعبده، ثم يحرره من خوفه من الناس، ويقومان معًا بإنشاء نادي القتال الذي يجذب الكثير من الأفراد المحبطين،الذين يقومون بإخراج طاقة غضبهم وكرههم للعالم في القتال، الفيلم من إخراج ديفيد فينشر، وتأليف جيم يولس، وقصة وسيناريو وحوار تشاك بالونيك، والفيلم من بطولة إدوارد نورتون، براد بيت، هيلينا بونهام كارتر، ميت لوف، جاريد ليتو، زاك جرينييه.

فيلم أوقات فراغ

من إنتاج عام ٢٠٠٦ وهو يكشف جوانب من حياة الشباب، ويدور الفيلم حول مجموعة من الشباب منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتحرر ومنهم المتدين، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، والتأرجح ما بين اتخاذ قرار وتنفيذه ثم إلغاؤه بسرعة البرق، ويحاول هؤلاء الشباب تحقيق أحلامهم لكن يعوقهم التردد وأشياء أخرى كثيرة، والفيلم إخراج محمد مصطفى، ومن تأليف عمر جمال، ومن بطولة أحمد حاتم، عمرو عابد، كريم قاسم، راندا البحيري، صفا تاج الدين، أحمد حداد.

فيلم نادي الرجال السري

فيلم من إنتاج عام ٢٠١٩، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه (نادي الرجال السري)، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية، الفيلم من إخراج خالد الحلفاوي ومن تأليف أيمن وتار، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، نسرين طافش، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد أيمن وتار.

What Men Want

الفيلم من إنتاج عام 2019، وهو فيلم ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ تدور أحداثه حول إحدى السيدات اللاتي تتعرض على الدوام للتهميش في عملها من قبل وكلاء الرياضة الذكور، وإذا بها تكتسب ميزة غير متوقعة بعد تعرضها لحادث يلم بها، يجعل لديها القدرة على سماع أفكارهم، أو ما يدور بخلدهم الفيلم من إخراج آدم شانكمان، ومن تأليف أليكس جريجوري، ومن بطولة تراجي بي هينسون، ويندي ماكليندون كوفي، ماكس جرينفيلد، شاكيل أونيل، فيبي روبنسون، ألديز هودج.

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