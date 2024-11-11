بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

تزايدت في الصين شعبية المحتوى الذي يركز على قضايا النساء، وهو ما أثار في الوقت ذاته انتقادات واسعة من الرجال وأدى إلى مشكلات لشركات محلية.

وفي خطوة مفاجئة الشهر الماضي، أعلنت شركة تجارة إلكترونية عملاقة عن قطع علاقتها مع ممثلة كوميدية وذلك بعد حملة ترويجية لها أثارت غضب بعض العملاء الذكور، الذين هددوا بمقاطعة التطبيق.

ويعود الجدل إلى نكتة سابقة قدمتها الممثلة الكوميدية في عام 2020، سخرت خلالها من الرجال قائلة: "لماذا يكون الرجال متوسطين جدًا ومع ذلك واثقين جدًا؟".

تزايد وتيرة السخرية من الرجال في الصين

والنكتة أثارت ردود فعل عنيفة من بعض المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع مؤثرة قومية ذات متابعين كثر على "ويبو" إلى نشر صور للممثلة مع تعليق ينتقد مظهرها وثقتها الزائدة.

هذه الحملة ليست الأولى من نوعها ضد الممثلة الكوميدية، إذ تعرضت لانتقادات مشابهة سابقًا، ما أدى إلى فقدانها عقود إعلانات مع شركات كبري.

ويعكس الجدل حول الممثلة توترًا أكبر بين الجنسين في الصين، حيث يتحدى العديد من النساء الأصغر سنًّا التوقعات الاجتماعية ويكسرن القيود التقليدية.

وهذا التوتر بين الجنسين ظهر أيضًا في صناعة السينما والتلفزيون، حيث تتزايد الأعمال التي تركز على الشخصيات النسائية القوية؛ ما أثار انتقادات من بعض الرجال الذين اعتبروا هذه الأعمال تشويهًا لصورة الرجال.