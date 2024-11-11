الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الصين، فيتو
الصين، فيتو

تزايدت في الصين شعبية المحتوى الذي يركز على قضايا النساء، وهو ما أثار في الوقت ذاته انتقادات واسعة من الرجال وأدى إلى مشكلات لشركات محلية.

وفي خطوة مفاجئة الشهر الماضي، أعلنت شركة تجارة إلكترونية عملاقة عن قطع علاقتها مع ممثلة كوميدية وذلك بعد حملة ترويجية لها أثارت غضب بعض العملاء الذكور، الذين هددوا بمقاطعة التطبيق.

ويعود الجدل إلى نكتة سابقة قدمتها الممثلة الكوميدية في عام 2020، سخرت خلالها من الرجال قائلة: "لماذا يكون الرجال متوسطين جدًا ومع ذلك واثقين جدًا؟".

 

تزايد وتيرة السخرية من الرجال في الصين

والنكتة أثارت ردود فعل عنيفة من بعض المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع مؤثرة قومية ذات متابعين كثر على "ويبو" إلى نشر صور للممثلة مع تعليق ينتقد مظهرها وثقتها الزائدة.

هذه الحملة ليست الأولى من نوعها ضد الممثلة الكوميدية، إذ تعرضت لانتقادات مشابهة سابقًا، ما أدى إلى فقدانها عقود إعلانات مع شركات كبري.

ويعكس الجدل حول الممثلة توترًا أكبر بين الجنسين في الصين، حيث يتحدى العديد من النساء الأصغر سنًّا التوقعات الاجتماعية ويكسرن القيود التقليدية. 

وهذا التوتر بين الجنسين ظهر أيضًا في صناعة السينما والتلفزيون، حيث تتزايد الأعمال التي تركز على الشخصيات النسائية القوية؛ ما أثار انتقادات من بعض الرجال الذين اعتبروا هذه الأعمال تشويهًا لصورة الرجال.

 

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

اكتشاف حفريات ديناصور على جزيرة نائية بهونج كونج

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصين قضايا النساء الذكور الرجال طرائف وغرائب

مواد متعلقة

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

فريق من طلاب محافظة المنوفية يحصل على المركز الأول فى مسابقة ناسا

باحثون يكشفون أفضل طريقة لخفض شعور كبار السن بالوحدة

الأكثر قراءة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى فيديو لـ طبيبة تنتهك فيه حقوق المريضات

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

الشرقية للدخان: نراجع تكلفة السجائر شهريا، وهذه أسباب الزيادات الجديدة

منوعات

المزيد

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس اليوم الاثنين 11-11-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

تفسير حلم عضة الفأر في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الحزن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads