مينديز يسجل هدف تعادل الرأس الأخضر في مرمى منتخب مصر

سجل ريان مينديز نجم الرأس الأخضر، هدف التعادل لصالح منتخب بلاده في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 63 من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 1/1، في المباراة التي تجري على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان طاهر محمد طاهر قد سجل هدف تقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

وبدأ منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

ويجلس علي دكة البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عمر كمال عبد الواحد- مصطفى فتحي - محمود زلاكا - مصطفى محمد.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 12 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 3 نقاط