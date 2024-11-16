نقيب المعلمين يعلن تفاصيل برنامج الماجستير والدكتوراة بالتعاون مع جامعة القاهرة

صرح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بأن نقابة المعلمين فتحت باب التسجيل لبرنامج الماجستير والدكتوراه والدبلومة من جامعة القاهرة، للمعلمين.

برنامج الماجستير والدكتوراه والدبلومة من جامعة القاهرة للمعلمين



جاء ذلك خلال تصريح له أثناء حفل تخرج وتسليم شهادات الدورة التدريبية رقم ٨٤ بعنوان " الأزمات والتفاوض " لمعلمي محافظة قنا، الذين اجتازوا هذه الدورة.



وأكد أن تلك البرامج تمت بالتعاون ما بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وباتفاق مع جامعة القاهرة.



وأعلن نقيب المعلمين، أنه يمكن للمعلم سداد مصروفات برنامج الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلومة بالتقسيط بالاتفاق مع جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه كان على اتصال مع الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، خلال الأيام القليلة الماضية لبحث كافة التفاصيل.