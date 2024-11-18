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رياضة

شقيق محمد طارق عضو مجلس الزمالك يكشف حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى

محمد طارق، فيتو
محمد طارق، فيتو

قال أحمد طارق شقيق محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر أن شقيقه في حالة أفضل الآن وأنه خضع لعملية جراحية صباح اليوم. 

 

شقيق عضو مجلس الزمالك يكشف الحالة الصحية لمحمد طارق 

وأضاف أن محمد طارق خضع لعملية جراحية لتنظيف أماكن الحروق في جسده. 

وتابع أن محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استنشق دخانًا كثيرًا بسبب الحريق، وتحت الملاحظة لمدة 48 ساعة. 

وكشف عن أن حادث الحريق الذي تعرض له محمد طارق كان بسبب شاحن الهاتف. 

وتابع: "محمد كان يظن أنني بجواره ويحاول انقاذي ولم ير من حوله بسبب الحريق الكبير والدخان الكثيف. 

 

مجلس الزمالك يزور محمد طارق

ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على متابعة حالة محمد طارق أول بأول، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل تواجد في المستشفى لزيارة محمد طارق. 

وواصل: “محمد طارق لا يشغله دائمًا في حياته سوى الزمالك، وغدًا سنطمئن على عدم وجود آثار جانبية في الرئة”.

وقال إن: محمد طارق سيتم متابعته في المستشفى لمدة 4 أو 5 أيام بعد انتهاء فترة الملاحظة.

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