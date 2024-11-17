تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

في تصريحات مثيرة للجدل خلال حفل أقيم في منتجع مار إيه لاجو بفلوريدا، وصف الممثل سيلفستر ستالون الرئيس المنتخب دونالد ترامب بـ"جورج واشنطن الثاني"، مبرزًا ما اعتبره تأثيرًا تاريخيًا هائلًا لترامب على العالم.

وخلال الحفل الذي نظمته مؤسسة "أمريكا أولًا" للسياسة، تحدث ستالون عن أهمية ترامب قائلًا: "عندما دافع جورج واشنطن عن هذه البلاد، لم يكن لديه أي فكرة أنه سيغير العالم. لكن بدونه، يمكنك أن تتخيل كيف سيبدو العالم".

JUST IN: Sylvester Stallone introduces Donald Trump at Mar-a-Lago, says Trump is like the “second George Washington.”



“We are in the presence of a really mythical character. I love mythology.”



“This individual does not exist on this planet. Nobody in the world could have pulled… pic.twitter.com/3SZn7bOjsM — Collin Rugg (@CollinRugg) November 15, 2024

وأضاف ستالون وسط تصفيق الحاضرين: "لقد حصلنا على جورج واشنطن الثاني"، مشيرًا إلى أن ترامب كان له نفس التأثير الكبير الذي أحدثه أول رئيس أمريكي في تاريخ البلاد.

كما أشار الممثل (78 عاما) إلى تشابه بين شخصية ترامب وشخصية بطل فيلمه الشهير "روكي"، قائلا: "تذكروا عندما قمت بتصوير فيلم روكي، كانت الصورة الأولى صورة ليسوع المسيح. وفي تلك اللحظة، أصبح شخصًا مختارًا. وهكذا بدأت الرحلة".

وأضاف أن ترامب، مثل شخصية "روكي"، خضع لتحول كبير وكان له تأثير عميق على حياة الناس.

ستالون، الذي شوهد عدة مرات في مار إيه لاغو في السنوات الماضية، قدم ترامب في الحفل قائلًا: "نحن في حضرة شخصية أسطورية حقًا. لا أحد في العالم يمكنه أن يفعل ما فعله - لذلك أنا مندهش".

يذكر أن ستالون كان قد تحدث سابقًا عن تدخل ترامب في عفو عن أسطورة الملاكمة الراحل جاك جونسون في عام 2018 بناءً على طلبه، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين النجم والملياردير السابق.