إسبانيا تفوز على الدنمارك 2-1 في دوري الأمم الأوروبية (صور)

فاز منتخب إسبانيا على نظيره الدنمارك بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

سجل أويارزابال هدف منتخب إسبانيا الأول في الدقيقة 15، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب أيوزي بيريز في الدقيقة 58، بينما سجل هدف الدنمارك اللاعب إيساكسن في الدقيقة 84.

تشكيل إسبانيا أمام الدنمارك

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمي: ديفيد رايا

خط الدفاع: بيدرو بورو – داني فيفيان – لابورت – كوكوريلا

خط الوسط: زوبيمندي – داني اولمو – ميرينو

خط الهجوم: أليكس بيينا – ايوزي بيريز - ميكيل أويارزابال.

ويغيب عن منتخب لاروخا نجمه الشاب لامين يامال الذي تعرض لإصابة في الكاحل مع فريقه برشلونة.