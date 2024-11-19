اتجاه حركة مؤشر الذهب عالميا ترفع الراية البيضاء، وسعر الأونصة في أدنى مستوى منذ شهرين

مؤشر الذهب، هبطت أسعار الذهب عالميًّا ، لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

ماذا يحدث في تحركات الأسعار الآن؟

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.62 بالمئة، ليصل إلى مستوى 2560 دولارًا للأونصة، ومن جانبه قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد": "استسلم الذهب أمام صعود الدولار الأمريكي في أعقاب الانتخابات الامريكية ".

ارتفاع العملات الرقمية وسط اقبال المستثمرين على التداولات

وارتفع الدولار الأمريكي بينما واصلت عملة بتكوين الرقمية ارتفاعها القياسي مع مواصلة المستثمرين الإقبال على التداولات المراهنة، وقال محللون في بيرينبيرج في مذكرة إن الذهب يتعرض أيضًا لضغوط بسبب موقف ترامب المؤيد للبتكوين، والذي قد يصبح ملاذا آمنا بديلا للمعدن الأصفر.

مؤشر الذهب - فيتو

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم

جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وستركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

"آخر تحديث"، أسعار الذهب بالصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4130 جنيهًا للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3620 جنيهًا.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3102 جنيه.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2413 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2051 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1538 جنيهًا للبيع.

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