الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتجاه حركة مؤشر الذهب عالميا ترفع الراية البيضاء، وسعر الأونصة في أدنى مستوى منذ شهرين

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، هبطت  أسعار الذهب  عالميًّا  ، لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

 

ماذا يحدث في تحركات الأسعار الآن؟

 وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.62 بالمئة، ليصل إلى مستوى 2560 دولارًا للأونصة، ومن جانبه قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد": "استسلم الذهب أمام صعود الدولار الأمريكي في أعقاب الانتخابات الامريكية ".

 

ارتفاع العملات الرقمية وسط اقبال المستثمرين على التداولات 

 وارتفع الدولار الأمريكي بينما واصلت عملة بتكوين الرقمية ارتفاعها القياسي مع مواصلة المستثمرين الإقبال على التداولات المراهنة، وقال محللون في بيرينبيرج في مذكرة إن الذهب يتعرض أيضًا لضغوط بسبب موقف ترامب المؤيد للبتكوين، والذي قد يصبح ملاذا آمنا بديلا للمعدن الأصفر.

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

 جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وستركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

 

"آخر تحديث"، أسعار الذهب بالصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4130 جنيهًا للبيع. 

 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
الذهب، فيتو 
الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3620 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3102 جنيه.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2413 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2051 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1538 جنيهًا للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملات الرقمية التضخم الذهب أسعار الذهب بالصاغة سعر جرام الذهب عيار 24

مواد متعلقة

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزى مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

سعر اليورو في البنوك اليوم الاثنين (آخر تحديث)

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الأكثر قراءة

حقيقة تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة بسبب الأحوال الجوية

يبدأ بحموضة، جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ لمن تجاوز سن الـ 35

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو)

تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم

تعطيل الدراسة اليوم بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية واستمرارها "أون لاين"

الفيتو الروسي يجهض مؤامرة دولية على السودان، قصة جلسة عاصفة بمجلس الأمن

منوعات

المزيد

أسوشيتد برس تقرر تسريح نحو 8% من موظفيها

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية