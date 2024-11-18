إغلاق مدرستين وضبط صاحب سنتر تعليمي شهير بفيصل

أغلقت قوات شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مدرستين سودانيتين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لإدارتها بدون ترخيص، وجار التحقيق مع مديريها من قبل الجهات الأمنية.

كما تم إغلاق سنتر شهير بشارع فيصل وضبط صاحبه لاتهامه بتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة من الطلاب دون الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية وتحررت المحاضر اللازمة وجار إحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.