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رياضة

صدمة في المصري قبل مواجهة إنيمبا في الكونفدرالية

استاد هيئة قناة السويس،
استاد هيئة قناة السويس، فيتو

تلقي مجلس إدارة النادي المصري خبرا صادما اليوم السبت، بشأن استضافة استاد هيئة قناة السويس لمباراة المصري وإنيمبا النيجيري في  بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأخطر مسؤولو استاد هيئة قناة السويس النادي المصري برفض الجهات الأمنية استضافة المباراة في الاستاد.

يذكر أن النادي المصري  خاطب  الجهات الأمنية للموافقة علي استضافة ستاد هيئة قناة السويس لمباريات الفريق بالكونفدرالية بعد تلقيه خطاب موافقة من الكاف.

الكاف يعلن استضافة استاد هيئة قناة السويس لمباراة المصري وانيمبا

ووصل ايميل رسمي لاتحاد كرة القدم وللنادي المصري من الكاف، يؤكد موافقته على إقامة مباراة المصري مع إنيمبا المقرر لها الساعة السادسة مساء يوم 27 نوفمبر بالجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما سيخوض المصري مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات باستاد القاهرة وفقا لخطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. 

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من: الزمالك والمصري وإنيمبا وبلاك بولز الموزمبيقي.  

 يذكر أن الملعب ذاته استضاف مباراتي المصري في الجولتين الأولى والثانية من الدوري المصري ضد طلائع الجيش والجونة.  

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