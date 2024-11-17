إصابة شابين في حادث تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل بأطفيح
أصيب شابان، في حادث تصادم تروسيكل كانا يستقلانه وسيارة ربع نقل دائرة مركز شرطة أطفيح، وتم نقلهما للمستشفى العام.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة شابين في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل.
تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على سائق السيارة الربع نقل المتسببة في الحادث.
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