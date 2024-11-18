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حوادث

قرار النيابة في إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم بالجيزة

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بالجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما كلفت بانتداب خبير من المرور لمعاينة الحادث والوقوف على ملابساته. 

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد القائد، مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بالرصيف، نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص.

 

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة   

 وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري بمنطقة الوراق. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، جرى نقلهم إلى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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