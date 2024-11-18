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ثقافة وفنون

محمد علاء: أرهقت المخرج السدير مسعود بسبب دوري في "موعد مع الماضي"

محمد علاء
محمد علاء

قال الفنان محمد علاء إنه استغرق وقتا طويلا من أجل رسم ملامح الشخصية التي يقدمها من خلال مسلسل “ موعد مع الماضي”، حيث ظل لفترة طويلة يحاول إيجاد سمات مختلفة لتلك الشخصية الغريبة. 

وأضاف علاء خلال المؤتمر الصحفي للمسلسل: إنه أرهق المخرج السدير مسعود من أجل الوقوف على تلك الملامح، خاصة أن أهم شيء في الشخصية التي يقدمها هي تعبيرات العينين، فهو شخص لا يتحدث كثيرًا، بينما يعبر عن نواياه وما بداخله من خلال لغة العين 

وتابع علاء أنه يحب الشخصيات التي يقدمها، وأنه دائما يبحث عن المختلف والمتميز بها، حتى تنال تلك الشخصيات إعجاب المشاهد، وتعلق في ذهنه.

مسلسل موعد مع الماضي 

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. 

 

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

ويعرض المسلسل في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج السدير مسعود.

 


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الفنان محمد علاء أبطال مسلسل موعد مع الماضي موعد مع الماضي

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