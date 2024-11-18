قطع المياه عن مدينة منفلوط بأسيوط بسبب تسريب بشارع العشرين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن قطع المياه بمدينة منفلوط وذلك نتيجة وجود مياه خارجة بشارع العشرين بمدينة منفلوط وجاري سحب المياه بمعدات الشركة بـ4 سيارات وبدالة، حفار، وتم تأمين الموقع لزوم البدء في أعمال الإصلاح والكشف على الخط المتسرب منه المياه وجاري إحضار الأدوات والقطع التي سيتم احتياجها فور عملية الإصلاح.

إصلاح لمواسير المياه وإيقاف التسريب

كما ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المواطنين بالتعاون مع فرق الصيانة والعمل على سرعة إنجاز أعمال الإصلاح لمواسير المياه وإيقاف التسريب، مؤكدة سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لحين عودة المياه وضخها من جديد.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإعادة خدمة المياه إلى المنطقة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وستقوم بإبلاغ المواطنين بذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وناشدت الشركة العملاء بمدينة منفلوط بالتواصل مع جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والموبيل أبليكيشن، لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى، أو أى احتياج لسيارات مياه.

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