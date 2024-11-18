تأسيس شركة خطوة بالتعاون بين البريد وتنمية المشروعات ومصر للتأمين وآي فاينانس

شهدت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط إفريقيا CairoICT’24 الكشف عن إطلاق شركة خطوة للتمويل متناهي الصغر بالتعاون بين "البريد المصري" و"جهاز تنمية المشروعات" و"مصر للتأمين" ومجموعة "إي فاينانس".

الحصول على التراخيص

تقدمت شركة "خطوة" للحصول على الترخيص باستراتيجيات جديدة، وتمت الموافقة على الترخيص لها وأكد أطراف التعاون أن شركة "خطوة" ستكون شركة متميزة لأن قدرات المساهمين فيها هي الأفضل في السوق، وتتكامل مع بعضها لتقديم تركيبة فريدة من نوعها وستسهم بشكل في زيادة بصمة القطاع المالي غير المصرفي في الناتج المحلي المصري وتلبية احتياجات فئات مختلفة في السوق المصري.

وتأتي "خطوة" لتمثل شراكة بين جهات رائدة ذات قدرات متكاملة، وهي جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبريد المصري، وشركة مصر للتأمين وشركة إي فاينانس، لبناء صرح جديد في مجال التمويل المتناهي الصغر، وذلك لتلبية احتياجات السوق، والمساعدة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من ناحية ومن ناحية أخرى إيمانًا بحاجة الدولة والاقتصاد المصري للنمو من خلال المشروعات متناهية الصغر وتشجيع الأفراد، وخاصة الأكثر فقرًا واحتياجًا لمساعدتهم وتمكينهم اقتصاديا من إعالة أنفسهم وذويهم.

كما تم خلال المعرض الكشف عن قيام مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية بتوقيع العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع كبرى شركات القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أبرمت مجموعة من العقود، وعقدت العديد من اللقاءات الثنائية والندوات المشتركة داخل جناحها بمعرض CairoICT’24.

من ناحية أخرى استقبلت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، داخل جناحها بمعرض CairoICT’24، وقدمت له عرضًا تفصيليًا حول أحدث تطورات أعمال المجموعة.

إقرار لوائح النظم الرقمية

أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بزيارة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لجناح الشركة بمعرض CairoICT’24، وقد كان له دور رائد في تحويل الكثير من الخدمات داخل الهيئة إلى خدمات رقمية بمختلف القطاعات المالية غير المصرفية والسعي المشكور في إقرار اللوائح والضوابط الخاصة بعمل النظم الرقمية والتراخيص الجديدة لمثل هذه الأنشطة الرقمية داخل مصر لأول مرة.

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