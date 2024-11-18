الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تأسيس شركة خطوة بالتعاون بين البريد وتنمية المشروعات ومصر للتأمين وآي فاينانس

د. محمد فريد وإبراهيم
د. محمد فريد وإبراهيم سرحان، فيتو

شهدت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط إفريقيا CairoICT’24 الكشف عن إطلاق شركة خطوة للتمويل متناهي الصغر بالتعاون بين "البريد المصري" و"جهاز تنمية المشروعات" و"مصر للتأمين" ومجموعة "إي فاينانس".

 

الحصول على التراخيص 

تقدمت  شركة "خطوة"  للحصول على الترخيص باستراتيجيات جديدة، وتمت الموافقة على الترخيص لها وأكد أطراف التعاون أن شركة "خطوة" ستكون شركة متميزة لأن قدرات المساهمين فيها هي الأفضل في السوق، وتتكامل مع بعضها لتقديم تركيبة فريدة من نوعها وستسهم بشكل  في زيادة بصمة القطاع المالي غير المصرفي في الناتج المحلي المصري وتلبية احتياجات فئات مختلفة في السوق المصري.

وتأتي  "خطوة" لتمثل شراكة  بين جهات رائدة ذات قدرات متكاملة، وهي جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبريد المصري، وشركة مصر للتأمين وشركة إي فاينانس، لبناء صرح جديد في مجال التمويل المتناهي الصغر، وذلك لتلبية احتياجات السوق، والمساعدة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من ناحية ومن ناحية أخرى إيمانًا بحاجة الدولة والاقتصاد المصري للنمو من خلال المشروعات متناهية الصغر وتشجيع الأفراد، وخاصة الأكثر فقرًا واحتياجًا لمساعدتهم وتمكينهم اقتصاديا من إعالة أنفسهم وذويهم.

 كما تم خلال المعرض الكشف عن قيام  مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية بتوقيع العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع كبرى شركات القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أبرمت مجموعة من العقود، وعقدت العديد من اللقاءات الثنائية والندوات المشتركة داخل جناحها بمعرض CairoICT’24. 

من ناحية أخرى استقبلت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، داخل جناحها بمعرض CairoICT’24، وقدمت له عرضًا تفصيليًا حول أحدث تطورات أعمال المجموعة. 

انطلاق فعاليات معرض كايرو أي سي تي Cairo ICT’24

رئيس الرقابة المالية: تحسين الخدمات التأمينية بتطلب التطوير المستمر للبيانات لضمان مواكبة التغيرات

إقرار لوائح النظم الرقمية 

أعرب  إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بزيارة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لجناح الشركة بمعرض CairoICT’24، وقد كان له دور رائد في تحويل الكثير من الخدمات داخل الهيئة إلى خدمات رقمية بمختلف القطاعات المالية غير المصرفية والسعي المشكور في إقرار اللوائح والضوابط الخاصة بعمل النظم الرقمية والتراخيص الجديدة لمثل هذه الأنشطة الرقمية داخل مصر لأول مرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطوة البريد المصري اى فاينانس المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا جهاز تنمية المشروعات

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: صناعة التعهيد أصبحت قواما أساسيا لقطاع تكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات يزور جناح هواوي بمعرض Cairo ICT’24

رئيس الوزراء يفتتح معرض Cairo Ict24.. وزير الاتصالات يؤكد: مصر ضمن أفضل 3 دول في ريادة الأعمال بالشرق الأوسط.. والأولى إفريقيًّا في سرعة الإنترنت الثابت

بمتوسط 76.4 ميجابت/ ثانية، وزير الاتصالات: مصر في المركز الأول في أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت

الأكثر قراءة

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر من أمطار لمدة 48 ساعة

تحذير من الأمطار الرعدية غدا في هذه المناطق

أسعار الذهب ترتفع بنسبة 1.3% في المعاملات الفورية

منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي لاعب الأهلي

بفرمان من العميد.. المطاريد من جنة المنتخب تحت قيادة حسام حسن (فيديوجراف)

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اتفاق أشخاص على شراء قطع من أحجار الأهرامات

طاقم حكام جامبي يدير مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا

منوعات

المزيد

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مشروعية الصلاة على النبي ومنزلته في الملأ الأعلى

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالتعب والمشقة

أسماء سورة القصص وسبب التسمية والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية